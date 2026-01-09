Рейтинг@Mail.ru
Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал трансфер Канселу, пишут СМИ
Футбол
 
12:50 09.01.2026
Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал трансфер Канселу, пишут СМИ
Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал трансфер Канселу, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал трансфер Канселу, пишут СМИ
Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что клуб заключит соглашение с португальским защитником Жуаном Канселу. РИА Новости Спорт, 09.01.2026
Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал трансфер Канселу, пишут СМИ

Президент "Барселоны" Лапорта анонсировал возвращение в клуб Жуана Канселу

© Getty Images / Alex CaparrosЖуан Канселу
Жуан Канселу - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
© Getty Images / Alex Caparros
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что клуб заключит соглашение с португальским защитником Жуаном Канселу.
Португалец пройдет медицинское обследование в Барселоне в пятницу и будет тренироваться в спортивном комплексе команды. По словам Лапорты, переход Канселу является результатом успешной деятельности спортивного директора каталонцев Деку, поскольку приобретать игроков в зимнее трансферное окно непросто. Президент также отметил, что главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик одобрил сделку.
«
"Я уверен, что все пройдет хорошо и он (Канселу) будет готов к предстоящим матчам", - цитирует слова Лапорты телеканалу TV3 издание Mundo Deportivo.
Канселу 31 год, его контракт с саудовским "Аль-Хилялем" рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее защитник уже играл за "Барселону" в сезоне-2023/24 на правах аренды. Спортсмен также выступал за португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", немецкую "Баварию", а также за английский "Манчестер Сити". На счету защитника 64 матча и 12 голов за сборную Португалии.
Антуан Семеньо
"Манчестер Сити" объявил о трансфере лучшего бомбардира "Борнмута"
