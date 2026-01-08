Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что считает Москву лучшим городом для работы, отметив, что Санкт-Петербург больше подходит для отдыха.

Мозалеву 22 года. В этом сезоне он занял четвертое и шестое места на Гран-при России, а также шестое место на чемпионате России.