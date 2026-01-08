Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурное катание
 
16:04 08.01.2026
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что считает Москву лучшим городом для работы, отметив, что Санкт-Петербург больше подходит для отдыха. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы

Фигурист Мозалев назвал Москву лучшим городом для работы

Андрей Мозалев. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что считает Москву лучшим городом для работы, отметив, что Санкт-Петербург больше подходит для отдыха.
Мозалеву 22 года. В этом сезоне он занял четвертое и шестое места на Гран-при России, а также шестое место на чемпионате России.
"Уже полностью адаптировался к Москве. Вечный вопрос, какой город лучше - Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы - Москва. Совершенно другой темп, город все время держит в тонусе. Питер же более спокойный. Это мой родной город, сейчас приезжаю сюда с удовольствием отдыхать", - сказал Мозалев.
