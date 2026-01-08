https://ria.ru/20260108/mozalev-2066886929.html
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы - РИА Новости Спорт, 08.01.2026
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что считает Москву лучшим городом для работы, отметив, что Санкт-Петербург больше подходит для отдыха. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
2026-01-08T16:04:00+03:00
2026-01-08T16:04:00+03:00
2026-01-08T16:04:00+03:00
фигурное катание
москва
санкт-петербург
андрей мозалев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921431283_0:0:3405:1915_1920x0_80_0_0_d54d40bcb84d474a610a2cbd4f3eda0b.jpg
https://ria.ru/20260108/figurist-2066873285.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921431283_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_f40a4e71677ce0901af9d9bc2fe11d23.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, андрей мозалев
Фигурное катание, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Мозалев
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
Фигурист Мозалев назвал Москву лучшим городом для работы