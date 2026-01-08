В Японии заявили о необходимости контактов с Россией

ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Правительство Японии считает необходимыми контакты с Россией, так как в отношениях двух стран есть много сложных вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции в четверг.
"Сейчас отношения Японии и России находятся в сложной ситуации... Есть масса сложных задач, которые нам необходимо решить, будучи странами-соседями, поэтому правительство считает необходимым соответствующим образом контактировать с российской стороной", - сказал Кихара.
Кихара также отказался комментировать недавний визит в Россию депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, отметив, что это была частная поездка парламентария.
Судзуки посетил Россию в конце декабря 2025 года. Он провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, также состоялся рабочий обед с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии, с Геннадием Овечко - директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом, который ранее был посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии. Об итогах визита Судзуки доложил премьер-министру Японии Санаэ Такаити.
Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
