В Японии заявили о необходимости контактов с Россией

ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Правительство Японии считает необходимыми контакты с Россией, так как в отношениях двух стран есть много сложных вопросов, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара на пресс-конференции в четверг.