Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний".

Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы , через Новгород до Петербурга

"Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай , и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.