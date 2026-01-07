Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ - РИА Новости, 07.01.2026
11:24 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/vsm-2066723013.html
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ - РИА Новости, 07.01.2026
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ
Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T11:24:00+03:00
2026-01-07T11:24:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
андрей никитин (политик)
виталий савельев
ленинградский вокзал
валдай
Глава Минтранса рассказал, сколько будут идти поезда до Валдая по ВСМ

Глава Минтранса Никитин: поезда будут доезжать из Москвы до Валдая по ВСМ за час

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Поезда будут доезжать от Москвы до Валдая по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) за час, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках акции "Елка желаний".
Министр исполнил мечту мальчика из Новгородской области Степана, которому 7 лет. Он хотел побывать в Большом Московском цирке. Помимо этого, Степан побывал на экскурсии в Минтрансе РФ. Никитин показал на большом мониторе, как строится ВСМ от Москвы, через Новгород до Петербурга.
Строительство ВСМ в районе станции Поварово, Московская область - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Строительство ВСМ Москва — Петербург идет по плану, заявил Савельев
17 декабря 2025, 16:41
"Можно увидеть, как она строится в Новгородской области… Берем, смотрим, например, последние 7 дней, как строится эта трасса, как каждый день что-то меняется, что-то добавляется. Вот так по всей дороге это все сделано. В 2028 году, может быть, в начале 2029-го, она поедет. От Москвы до Петербурга будет 2,5 часа, до Новгорода - 1 час 40, а у вас рядом с Боровичами будет станция, там, где сейчас Угловка станция, там будет станция Валдай, и от Москвы будет час", - сказал министр, обращаясь к мальчику и его маме.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Всего на ВСМ будет 14 остановок, в том числе Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода составит 1 час 41 минуту, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ
28 ноября 2025, 10:34
 
