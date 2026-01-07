Путин встретил Рождество с Героями России

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснил корреспондент РИА Новости.
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Кадры были показаны в трансляции рождественского богослужения. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи, на кадрах видно, что рядом с президентом находятся трое военнослужащих - Героев России.
Традиционно в последние годы Путин встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей.
В прошлом году Путин встречал Рождество в окружении российских семей, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры. Тогда президент встретил этот важный для всех христиан праздник в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
В 2024 году Путин встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин также встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, на рождественской службе они присутствовали вместе.
В 2023 году президент России приезжал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020 году побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.