Путин встретил Рождество с Героями России - РИА Новости, 07.01.2026
01:11 07.01.2026
Путин встретил Рождество с Героями России
Путин встретил Рождество с Героями России
Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2026
общество
Путин встретил Рождество с Героями России

Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с Путиным

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснил корреспондент РИА Новости.
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Кадры были показаны в трансляции рождественского богослужения. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи, на кадрах видно, что рядом с президентом находятся трое военнослужащих - Героев России.
Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин поздравил православных верующих с Рождеством
01:33
Традиционно в последние годы Путин встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей.
В прошлом году Путин встречал Рождество в окружении российских семей, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры. Тогда президент встретил этот важный для всех христиан праздник в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
В 2024 году Путин встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин также встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, на рождественской службе они присутствовали вместе.
В 2023 году президент России приезжал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020 году побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.
Патриарх Московский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию
Вчера, 14:10
 
