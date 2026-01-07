Рейтинг@Mail.ru
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО - РИА Новости, 07.01.2026
02:06 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/putin-2066685118.html
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО - РИА Новости, 07.01.2026
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО
Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками специальной военной операции и их семьями. РИА Новости, 07.01.2026
общество
россия, ново-огарево (московская область), московская область (подмосковье), владимир путин, георгий победоносец, рождество христово, общество
Россия, Ново-Огарево (Московская область), Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Георгий Победоносец, Рождество Христово, Общество
Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками СВО

Путин после рождественского богослужения пообщался с военными и их семьями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Солнечногорск-2 Московской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками специальной военной операции и их семьями.
Глава государства в Рождество присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с ним на службе были военнослужащие и их семьи.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин пожелал военным, чтобы рядом с ними был ангел-хранитель
01:59
Путин поздравил присутствовавших с Рождеством Христовым и с наступившим Новым годом, поблагодарил за службу отечеству. Отдельно президент обратился к самым маленьким участникам праздничной службы. "Вы по праву будете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами", - отметил он.
Российский лидер назвал миссию военнослужащих, которые защищают отечество и людей, святой - они выполняют её по поручению Господа.
"Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья, представители других конфессий. Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам. Потому что, как известно, победа всегда одна на всех", - добавил президент.
Традиционно в последние годы Путин встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей.
Президент Владимир Путин посетил рождественскую службу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин в Рождество был в храме великомученика Георгия Победоносца
01:39
В прошлом году Путин встречал Рождество в окружении российских семей, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры. Тогда президент встретил этот важный для всех христиан праздник в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
В 2024 году Путин встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин также встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, на рождественской службе они присутствовали вместе.
В 2023 году президент России приезжал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020 году побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.
Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие с семьями на богослужении в честь Рождества Христова в храме в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Путин обратился к детям военнослужащих после рождественского богослужения
01:37
 
