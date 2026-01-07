С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и региону.
"Седьмого января 2026 года около 13.00 на 59 километре автодороги Р-23 "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе Ленинградской области при столкновении двух автомобилей погибли два человека", - сообщает пресс-служба.
По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Пскова, не справился с управлением, совершил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Prius, которым управлял 51-летний мужчина.
В результате ДТП на месте происшествия погибли пассажир Chevrolet – 50-летняя женщина, и пассажир Toyota – 40-летняя женщина. Оба водителя госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку обстоятельств ДТП.
