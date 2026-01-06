Рейтинг@Mail.ru
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
21:00 06.01.2026
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина демонстрирует стремление Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить ситуацию, написал итальянский эксперт... РИА Новости, 06.01.2026
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе

SC: попытка атаки резиденции Путина говорит о конце Зеленского

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытка атаки на резиденцию Владимира Путина демонстрирует стремление Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить ситуацию, написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Такое поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства — которое он утратил еще во времена телевизионных шоу, где он, обнаженный, играл на фортепиано и гитаре, — выглядит как последние выходки персонажа, который уже подошел к последнему акту своего сценария", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Гибельный путь". Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Вчера, 16:37
Журналист также отметил, что Зеленский потерял благосклонность Белого дома и теперь, как считает Пачини, "его в любом случае устранят". Однако, по его мнению, это произойдет не раньше, чем глава киевского режима завершит уничтожение Украины и заставит Евросоюз потратить последние деньги на продолжение "бессмысленной войны".
"Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому", — заключил он.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:18
 
