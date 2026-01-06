Протоиерей Михаил Потокин: на Рождество лучше всего дарить добрые дела

Русская православная церковь организует многочисленные благотворительные акции, приуроченные к Рождеству Христову. О том, как помочь детям в зоне СВО, что лучше дарить на праздник, и как его провести, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин. Беседовал Артем Буденный.

– Отец Михаил, как лучше встретить Рождество Христово, есть ли рекомендации по праздничному столу?

– Самое важное на Рождество – посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества.

В Церкви всегда все мудро устроено, и во вред человеку ничего не предлагается, поэтому мы можем доверять ее двухтысячелетнему опыту. До Рождества Церковь призывает нас соблюдать пост. На Новый год можно организовать постную трапезу. В Рождество по уставу пост заканчивается, и можно вкусить что-то скоромное, непостное. Праздничный стол каждый организует по своим доходам и предпочтениям. Но увлекаться кулинарными раздумьями не стоит: самое главное за праздничным столом – не блюда, а люди, наше общение.

– Что посоветуете дарить на Рождество?

– На Рождество Христово принято дарить подарки: мы стараемся порадовать близких, сделать им приятное. Восходит эта традиция к самим событиям Рождества, когда волхвы принесли дары Родившемуся Спасителю. Они ехали издалека, чтобы преподнести Младенцу Христу золото, ладан и смирну. Мы приносим Богу и близким людям то, что у нас есть – свое внимание, свои любовь и заботу, и, конечно, какие-то материальные дары.

Но важно не что дарить на Рождество, а как. Нужно дарить, помня, что в ажен не сам подарок, не его материальный вес, стоимость, и даже не нужность вещи для того, кому мы ее дарим, а наше отношение к человеку. Вы замечали, что мы быстро привыкаем к миру вещей? Что бы дорогое и красивое мы ни подарили, через какое-то время человек к этому привыкает, наш подарок уже не является для него ярким впечатлением. Но наше доброе слово, внимание, наше время, которое мы потратили на общение с человеком, – это то, что мы можем дарить, и именно это останется в памяти человека как момент близкой встречи. Такие моменты поддерживают в трудные минуты и тех, кто их дарит. Когда мы живем не для себя, у нас есть силы и радость, и даже трудные дела делаются легко.

Важно подумать и о тех, кто лишен семейного уюта, находится в тяжелых условиях. Необязательно искать таких людей где-то далеко. Они рядом с нами, просто нужно открыть свое сердце и увидеть их. Поэтому могу пожелать каждому из нас подарить на Рождество и святки какое-нибудь доброе дело, возможно, тому, кого мы не знаем или знаем мало. Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых, одинокому человеку с инвалидностью. Подарок на Рождество – это выражение нашей радости, а радостью важно делиться.

– Какие проекты к Рождеству Христову реализует Церковь, и как в них принять участие?

з апустил акцию "Добро в Рождество". Она приурочена к трем христианским праздникам: наступившему дню памяти святого – Недавно Синодальный отделапустил акцию "Добро в Рождество". Она приурочена к трем христианским праздникам: наступившему дню памяти святого Николая Чудотворца , Рождеству Христову и Крещению Господню. До 19 января на сайте акции можно сделать доброе дело и помочь людям в зоне конфликта, которые живут в сложных условиях и постоянной опасности: сиротам, бездомным, одиноким старикам, детям, например, купить детям подарок на Рождество.

Так же до 19 января продолжается благотворительный фестиваль "Звезда Рождества". Это добрый семейный фестиваль, организаторы постарались предусмотреть много замечательных мероприятий. Завершится он 19 января концертом Большого симфонического оркестра Чайковского в зале " Зарядье ". Все вырученные средства пойдут на поддержку дел милосердия. Фестиваль проводит портал "Милосердие.ру" при поддержке Синодального отдела.

В самый канун Рождества, 6 января, состоится благотворительный рейс Москва–Новосибирск компании " Аэрофлот ". Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома православной службы "Милосердие". На борту прозвучит живая музыка. Камерный состав оркестра "Академия Русской Музыки" исполнит фрагменты из "Щелкунчика". Мне кажется, это хороший пример, когда крупные российские компании присоединяются к делам милосердия и стремятся поддержать православные благотворительные проекты.

Есть возможность и поддержать все направления церковного милосердия и подписаться на регулярное пожертвование. Не стоит переживать, если вы не сможете принять участие крупной суммой: даже маленькая жертва очень ценна. Вспомним пример бедной вдовы, описанный в Евангелии: она пожертвовала маленькую сумму, но именно ее милосердие Господь ценит больше всего.

– Каковы итоги деятельности Синодального отдела в этом году, в частности, в зоне СВО, приграничных регионах?

Северодонецке, Скадовске Херсонской области и – В 2025 году мы открыли в зоне конфликта четыре новых центра помощи: в Донецке Мелитополе . Таким образом, сегодня работают 12 постоянных центров помощи Патриаршей гуманитарной миссии (эта организация создана на базе Синодального отдела по благотворительности для координации помощи мирным жителям зоны конфликта – ред.). Наши сотрудники и добровольцы выдают людям продукты, средства гигиены, одежду, посещают пожилых и одиноких лежачих людей на дому, ухаживают, кормят их.

Расширился проект добровольческой помощи по восстановлению частных домов пожилых на Донбассе . С марта 2023 года 2238 добровольцев отремонтировали 604 дома. В 2025 году добровольцы начали регулярно выезжать в Ясиноватую Волноваху . Постоянно в зоне конфликта и приграничье находятся от 80 до 120 наших сотрудников и добровольцев.

Добровольцы и сестры ухаживают за ранеными в госпиталях Москвы , Московской, Ростовской и других областей, а также выезжают вахтами в медучреждения зоны конфликта. Мы помогаем вернувшимся с фронта и их семьям. Провели несколько обучающих курсов для священнослужителей.

В 2025 году у Патриаршей гуманитарной миссии появилось еще одно направление – помощь школьникам в учебе. Репетиторы-добровольцы занимаются с детьми в Мариуполе и Скадовске, подтягивают в первую очередь по русскому языку. Планируем организовать занятия в Волновахе и Горловке

Как развивается ваше служение в других регионах России?

– Если говорить про другие направления церковной благотворительности, то в уходящем году появились четыре новых центра гуманитарной помощи: в Челябинске , в Алапаевске , в селе Угра и в Сафоново Смоленской области . Всего действуют более 250 таких центров гуманитарной помощи – в России и за границей. Там выдают самое необходимое тем, кому тяжело, – одиноким пожилым, многодетным и малоимущим семьям, людям с инвалидностью. Так, в центрах можно получить продуктовые наборы, бытовую химию, одежду, обувь, комплекты для выписки из роддома, средства ухода, игрушки.

Первоуральске открыли Центр социальной адаптации подростков. Он организован по примеру Центра святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге . Я очень люблю этот проект, в нем создана по-настоящему творческая атмосфера, и, действительно, ребята меняются – обретают новые смыслы.

Еще один важный проект – образовательная программа "Ключи" по подготовке школьников из малообеспеченных семей к сдаче ЕГЭ. В этом году мы открыли 16 новых центров, а всего в России работают 26 центров, в том числе в малых населенных пунктах. Занятия проводят студенты ведущих вузов под руководством опытных методистов.

Помимо образования, проект будет постепенно восполнять потребность в культурной и развивающей среде для школьников. Это крайне важно, особенно для маленьких городов и поселков, ведь в большинстве случаев там нет ни художественной, ни музыкальной школ. Например, руководитель центра "Ключи" может собрать учеников на чаепитие и беседу, организовать творческие кружки, встречи с известными людьми, посещение для детей культурных мероприятий в городе – за счет проекта.

– Какие у Синодального отдела планы развития, ожидать ли новые проекты?

– Конечно, мы планируем поддерживать уже существующие проекты. Надеемся, удастся развивать инициативы в Луганской, Донецкой народных республиках , Херсонской, Запорожской областях . Пока жители именно в этих регионах больше всего нуждаются в социальной помощи, помощи в ремонте их жилья.

Постараемся развить работу наших новых центров помощи в городах Токмак и Мелитополь. Планируем, что центр в Мелитополе станет логистическим узлом для оказания помощи в удаленных населенных пунктах или у линии фронта.

Также мы планируем проводить в приходах (храмах) конкурсы социальных благотворительный проектов. Сейчас в тестовом режиме проводим конкурс в Ивановской митрополии – отобрали 12 самых перспективных приходских инициатив. Надеюсь, если все пойдет успешно, распространим эту практику на другие регионы. Цель – выявить лучшие социальные проекты, особенно на стадии развития, когда они особо нуждается в помощи, – и поддержать их, оказать информационную поддержку, чтобы больше людей смогли обратить внимание на эти проекты и поучаствовать в них. Будем собирать средства на расширение работы таких центров на нашей платформе "Поможем". Такие инициативы порой совсем небольшие, но очень значимые, потому что везде, где развиваются социальные проекты, обстановка меняется в лучшую сторону.

– Что бы Вы могли пожелать на Рождество Христово?

– На любой праздник, конечно, хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься.