"Гознак" назвал самую популярную в России монету для инвестиций

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самой популярной в России монетой для инвестиций в прошлом году вновь стала золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Гознака".

Как и в предыдущие годы, уверенным лидером покупок у " Гознака " стала золотая монета " Георгий Победоносец " номиналом 50 рублей (весом 7,78 грамма, или 1/4 тройской унции), подтверждая свой статус самого популярного и узнаваемого инструмента для инвестиций в драгоценные металлы среди физических лиц.

Отмечается, что её продажи составили 68% от общего количества проданных монет в сервисе.

"Однако с каждым годом популярность этой монеты постепенно снижается, уступая монетам других видов и номиналов. Для сравнения, в 2024 году доля 50-рублевого золотого "Георгия Победоносца" составляла 71%, а в 2023 году – 83% от всех проданных монет в сервисе" - уточнили там.

"Мы связываем эту тенденцию с несколькими факторами, включая как общее расширение ассортимента продаваемых "Гознаком" монет, так и появление более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера", - добавили в пресс-службе.

По их словам, все это подталкивает инвесторов к формированию более сбалансированного портфеля, без упора на какой-то один номинал.