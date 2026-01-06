https://ria.ru/20260106/aeroport-2066570832.html
В пяти аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 06.01.2026
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767982799_0:212:3119:1966_1920x0_80_0_0_9262671a00ddabd80378e1cf3a2171a5.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767982799_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_21656a1eb9542c70c8d73cc76a0bf339.jpg
В аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары и Ульяновска сняли ограничения