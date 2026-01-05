"Атлетико" и "Реал Сосьедад" Захаряна сыграли вничью в Ла Лиге

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:1. В составе "Атлетико" отличился Александер Сёрлот (50-я минута). "Реал Сосьедад" от поражения спас Гонсалу Гедеш (55).
04 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
55’ • Гонсалу Гедеш
50’ • Александер Серлот
(Джулиано Симеоне)
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте. Команда из Сан-Себастьяна провела первый матч под руководством американца Пеллегрино Матараццо, назначенного 20 декабря.
"Атлетико" (38 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" (18), который не побеждает на протяжении пяти туров, располагается на 15-й позиции.
На следующей неделе "Атлетико" примет участие в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января. "Реал Сосьедад" 9 января в гостях сыграет с "Хетафе".
Результаты других матчей:
"Алавес" - "Овьедо" - 1:1;