Никитин рассказал, когда Минтранс представит Путину варианты развития ВСМ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минтранс в марте представит президенту России Владимиру Путину варианты развития высокоскоростной магистрали, в том числе до Казани, сообщил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.
"Есть поручение президента в марте месяце представить ему варианты следующих направлений развития ВСМ. Казань - один из вариантов... Мы покажем президенту наиболее обоснованную с нашей точки зрения последовательность. Там же есть направление на Минск, на Адлер, на Казань, еще есть несколько вариантов. Поэтому мы все президенту доложим, он примет решение", - сказал Никитин.
Ранее во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин сообщил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва-Казань" будет реализована.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне текущего года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
