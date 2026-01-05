Рейтинг@Mail.ru
Мужчину задержали за поездку на машине без прав из Мурманска до Петербурга
Мужчину задержали за поездку на машине без прав из Мурманска до Петербурга
Восемнадцатилетний юноша, не имеющий водительского удостоверения, доехал за рулем легкового автомобиля из Мурманска до Санкт-Петербурга ради встречи с друзьями, РИА Новости, 05.01.2026
Мужчину задержали за поездку на машине без прав из Мурманска до Петербурга

18-летнего без прав задержали за поездку из Мурманска до Петербурга ради друзей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша, не имеющий водительского удостоверения, доехал за рулем легкового автомобиля из Мурманска до Санкт-Петербурга ради встречи с друзьями, где пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, нарушителя задержали, сообщает Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Водитель автомобиля Hyundai Creta на улице Руставели проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства и предпринял попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.
"Началась погоня, исход которой решил профессионализм инспекторов ДПС. Мастерство вождения и знание города позволили им быстро задержать нарушителя. Преследование завершилось у дома 99 по проспекту Просвещения, где беглец был задержан. Выяснилось, что за рулем находился 18-летний юноша, не имеющий и никогда не получавший водительского удостоверения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что автомобиль принадлежит отцу молодого человека. Как выяснилось, юноша самовольно взял автомобиль и приехал на нем из Мурманска в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с друзьями.
Сообщается, что юноша отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что в отношении него составлен протокол. Также молодой человек и его друг – пассажир автомобиля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции ближайшие 6 суток проведут под административным арестом. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
