Мужчину задержали за поездку на машине без прав из Мурманска до Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша, не имеющий водительского удостоверения, доехал за рулем легкового автомобиля из Мурманска до Санкт-Петербурга ради встречи с друзьями, где пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, нарушителя задержали, Восемнадцатилетний юноша, не имеющий водительского удостоверения, доехал за рулем легкового автомобиля из Мурманска до Санкт-Петербурга ради встречи с друзьями, где пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, нарушителя задержали, сообщает Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января. Водитель автомобиля Hyundai Creta на улице Руставели проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке транспортного средства и предпринял попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

"Началась погоня, исход которой решил профессионализм инспекторов ДПС. Мастерство вождения и знание города позволили им быстро задержать нарушителя. Преследование завершилось у дома 99 по проспекту Просвещения, где беглец был задержан. Выяснилось, что за рулем находился 18-летний юноша, не имеющий и никогда не получавший водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что автомобиль принадлежит отцу молодого человека. Как выяснилось, юноша самовольно взял автомобиль и приехал на нем из Мурманска Санкт-Петербург , чтобы встретиться с друзьями.