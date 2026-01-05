В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем

"По предварительной информации, следуя по проспекту Испытателей в сторону Светлановской площади, 39-летний водитель автомобиля Kia не предоставил преимущество в движении трамваю 47-го маршрута под управлением 44-летнего мужчины, совершавшего поворот направо. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.