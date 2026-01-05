Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем
09:45 05.01.2026
В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
крушение вертолета в дагестане
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте столкновения трамвая с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте столкновения трамвая с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Столкновение трамвая и автомобиля Kia произошло накануне вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга.
"По предварительной информации, следуя по проспекту Испытателей в сторону Светлановской площади, 39-летний водитель автомобиля Kia не предоставил преимущество в движении трамваю 47-го маршрута под управлением 44-летнего мужчины, совершавшего поворот направо. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
