В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:45:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
санкт-петербург
ленинградская область
приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приморский район, Крушение вертолета в Дагестане
В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ДТП с трамваем