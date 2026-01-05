https://ria.ru/20260105/mashina-2066532126.html
В Ленинградской области мужчина из ружья обстрелял машину скорой помощи
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ломоносовский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости.
Cотрудники СОБР Росгвардии задержали в Ленинградской области нетрезвого мужчину, обстрелявшего из ружья машину скорой помощи, медики успели покинуть автомобиль и не пострадали, сообщает
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в деревне Коваши Ломоносовского района
.
"Как установлено, инцидент произошел возле частного дачного дома, владелец которого с несколькими знакомыми употреблял спиртные напитки, после чего вызвал скорую помощь, а по ее прибытии повел себя агрессивно и произвел выстрелы по машине. До приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший скрылся в лесном массиве, забрав принадлежащие ему два охотничьих ружья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медики успели покинуть автомобиль и не пострадали.
Нападавший был задержан сотрудниками СОБР "Гранит". Задержанным оказался 52-летний житель Петербурга
, у него были изъяты два охотничьих ружья. Мужчина был передан полиции.
Полицией возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины также будут приняты меры, предусмотренные законодательством в области оборота оружия, в том числе рассмотрен вопрос об аннулировании разрешительных документов на оружие, сообщает ведомство.