В Карабахе в 2025 году обезвредили почти две тысячи противотанковых мин

БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Почти две тысячи противотанковых и до пяти тысяч противопехотных мин обезврежены азербайджанскими саперами в 2025 году, сообщили РИА Новости в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).
"На освобожденных территориях Азербайджана (Карабах – ред.) в 2025 году обезврежено до двух тысяч противотанковых мин и около пяти тысяч противопехотных мин. Также обезврежены более 52 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в ANAMA.
В агентстве отметили, что в прошлом году в Карабахе от мин было очищено около 70 тысяч гектаров территории.
В течение прошлого года в Карабахе были обнаружены и обезврежены 2372 противотанковых, 4286 противопехотных мин и 59 163 неразорвавшихся боеприпасов. От мин была очищена территория площадью 62 023 гектара.
Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе, которые, по данным Баку, отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азербайджанской стороне все имеющиеся у него карты минных полей.
