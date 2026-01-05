Военнослужащие в районе границы между Нагорным Карабахом и Арменией. Архивное фото

В Карабахе в 2025 году обезвредили почти две тысячи противотанковых мин

БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Почти две тысячи противотанковых и до пяти тысяч противопехотных мин обезврежены азербайджанскими саперами в 2025 году, сообщили РИА Новости в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

"На освобожденных территориях Азербайджана (Карабах – ред.) в 2025 году обезврежено до двух тысяч противотанковых мин и около пяти тысяч противопехотных мин. Также обезврежены более 52 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сообщили в ANAMA.

В агентстве отметили, что в прошлом году в Карабахе от мин было очищено около 70 тысяч гектаров территории.

