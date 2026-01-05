Рейтинг@Mail.ru
Командир мотострелковой бригады из Дагестана погиб в ДТП в приграничье - РИА Новости, 05.01.2026
17:37 05.01.2026
Командир мотострелковой бригады из Дагестана погиб в ДТП в приграничье
происшествия, республика дагестан, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Автомобиль полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии полковник Эрик Селимов погиб в результате ДТП в приграничном районе, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Трагическая новость с приграничных земель – в результате ДТП погиб один из самых молодых и талантливых дагестанских командиров Эрик Селимов. Гвардии полковник, командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, настоящий профессионал. Все, кто знал Эрика, отмечали его как дальновидного стратега, справедливого, честного и принципиального офицера, человека высокой морали и внимательного командира", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что Селимов окончил военное училище и прошел путь военной службы в различных воинских частях, где занимал должности от командира взвода до командира батальона․ Отмечен различными наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга․
"Гибель Эрика Селимова - невосполнимая утрата для Дагестана, Вооруженных сил и всей страны. Мои искренние соболезнования его родным и близким, сослуживцам, всем, кто знал этого выдающегося дагестанского командира. Терпения, мужества и сил в это тяжелое время", – добавил Меликов и отметил, что республика окажет всю необходимую помощь его семье, в том числе с организацией похорон.
ПроисшествияРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
