Путин обновил состав комиссии по переселению соотечественников
Путин обновил состав комиссии по переселению соотечественников - РИА Новости, 04.01.2026
Путин обновил состав комиссии по переселению соотечественников
Президент России Владимир Путин обновил состав межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T17:38:00+03:00
россия
андрей кикоть
владимир путин
игорь чайка
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
соотечественники
россия
россия, андрей кикоть, владимир путин, игорь чайка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), соотечественники
Россия, Андрей Кикоть, Владимир Путин, Игорь Чайка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), соотечественники
