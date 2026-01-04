Рейтинг@Mail.ru
17:38 04.01.2026
Путин обновил состав комиссии по переселению соотечественников
Россия, Андрей Кикоть, Владимир Путин, Игорь Чайка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), соотечественники
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, следует из указа главы государства.
В состав комиссии, согласно указу президента РФ, включены замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова, первый заместитель главы МВД РФ - начальник Миграционной службы МВД РФ Андрей Кикоть и заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка. Андрей Кикоть также назначен заместителем председателя межведомственной комиссии.
В то же время из состава комиссии исключены: Александр Горовой, Дмитрий Вольвач, Владимир Платонов и Дмитрий Поликанов.
Комиссия образована в целях организации управления Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и контроля за ходом её реализации.
РоссияАндрей КикотьВладимир ПутинИгорь ЧайкаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)соотечественники
 
 
