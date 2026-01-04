Рейтинг@Mail.ru
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
18:50 04.01.2026 (обновлено: 19:20 04.01.2026)
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС в гостях нанес поражение "Локомотиву-Кубани" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

Идущий на первом месте УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Казанский УНИКС в гостях нанес поражение "Локомотиву-Кубани" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 81:77 (15:18, 31:28, 17:16, 18:15) в пользу УНИКСа. В составе победителей по 15 очков набрали Дишон Пьер, оформивший дабл-дабл (15 подборов), и Дмитрий Кулагин. У хозяев по 18 очков в активе Джеремайи Мартина и Винса Хантера.
Единая Лига ВТБ
04 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Локомотив-Кубань
77 : 81
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС одержал 17-ю победу при 2 поражениях и вышел на первое место в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" с 12 победами и 7 поражениями располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" примет "Уралмаш" из Екатеринбурга 7 января, а УНИКС в гостях сыграет с "Самарой" 10 января.
