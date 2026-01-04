https://ria.ru/20260104/basketbol-2066380633.html
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС в гостях нанес поражение "Локомотиву-Кубани" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T18:50:00+03:00
2026-01-04T18:50:00+03:00
2026-01-04T19:20:00+03:00
баскетбол
спорт
дмитрий кулагин
уникс
уралмаш
джеремайя мартин
самара
единая лига втб
УНИКС победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Идущий на первом месте УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань"