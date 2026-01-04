Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/arest-2066353316.html
В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди
В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди - РИА Новости, 04.01.2026
В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди
Приморский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу водителя аэролодки, трое пассажиров которой погибли в Ленинградской... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T15:24:00+03:00
2026-01-04T15:24:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251102/lodka-2052466490.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди

Суд арестовал водителя аэролодки, три пассажира которой погибли в Ленобласти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу водителя аэролодки, трое пассажиров которой погибли в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ в воскресенье сообщило, что жителю Ленинградской области, находившемуся за рулем аэролодки, трое пассажиров которой погибли, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, отмечало ведомство. По версии следствия, 2 января в Новоладожском канале Ленинградской области аэролодка врезалась в конструкцию наплавного моста. Маломерное судно перевернулось, погибли трое пассажиров, в том числе 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.
«
"Приморский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Шматко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ... Следствие полагает, что 02.01.2026... Шматко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея удостоверения на право управления маломерным судном особой конструкции... осуществлял движение по Новоладожскому каналу... совместно с тремя пассажирами, находившимися на борту судна без индивидуальных спасательных средств", - говорится в сообщении.
Фигурант заключён под стражу до 2 марта 2026 года.
Ранее Западное МСУТ СК РФ сообщало, что погибшие познакомились на базе отдыха "Креницы", где и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, житель Ленобласти приобрел аэролодку летом 2025 года, однако у него не было прав на управление судном.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
2 ноября 2025, 06:49
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала