В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Приморский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу водителя аэролодки, трое пассажиров которой погибли в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ в воскресенье сообщило, что жителю Ленинградской области, находившемуся за рулем аэролодки, трое пассажиров которой погибли, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, отмечало ведомство. По версии следствия, 2 января в Новоладожском канале Ленинградской области аэролодка врезалась в конструкцию наплавного моста. Маломерное судно перевернулось, погибли трое пассажиров, в том числе 40-летний мужчина и 33-летняя женщина из Ростова-на-Дону, а также 42-летний житель Ленобласти.
«
"Приморский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Шматко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ... Следствие полагает, что 02.01.2026... Шматко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея удостоверения на право управления маломерным судном особой конструкции... осуществлял движение по Новоладожскому каналу... совместно с тремя пассажирами, находившимися на борту судна без индивидуальных спасательных средств", - говорится в сообщении.
Фигурант заключён под стражу до 2 марта 2026 года.
Ранее Западное МСУТ СК РФ сообщало, что погибшие познакомились на базе отдыха "Креницы", где и решили совершить совместную прогулку на маломерном судне. По данным следствия, житель Ленобласти приобрел аэролодку летом 2025 года, однако у него не было прав на управление судном.
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
2 ноября 2025, 06:49