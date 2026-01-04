В Петербурге арестовали водителя аэролодки, в которой погибли люди

«

"Приморский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Шматко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 263 УК РФ... Следствие полагает, что 02.01.2026... Шматко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея удостоверения на право управления маломерным судном особой конструкции... осуществлял движение по Новоладожскому каналу... совместно с тремя пассажирами, находившимися на борту судна без индивидуальных спасательных средств", - говорится в сообщении.