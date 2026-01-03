"ПСЖ" отчитался о ходе восстановления Сафонова

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от перелома руки вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов выполняет адаптивные упражнения в рамках программы реабилитации, сообщается на сайте парижского клуба.