"ПСЖ" отчитался о ходе восстановления Сафонова

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Восстанавливающийся от перелома руки вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов выполняет адаптивные упражнения в рамках программы реабилитации, сообщается на сайте парижского клуба.
Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Два пенальти Сафонов отразил уже с переломом. В конце декабря издание L'Equipe сообщало о том, что вратарь рискует пропустить от пяти до шести недель.
"Матвей Сафонов выполняет адаптивные упражнения после перелома левой кисти", - говорится в сообщении парижан перед матчем чемпионата Франции против "Парижа", который состоится 4 января на стадионе "Парк де Пренс".
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шесть трофеев. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Нигматуллин сравнил Сафонова и Акинфеева
29 декабря 2025, 10:15