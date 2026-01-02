Рейтинг@Mail.ru
"Будет выгодно": в США предупредили о новой провокации Зеленского
07:28 02.01.2026 (обновлено: 17:57 02.01.2026)
"Будет выгодно": в США предупредили о новой провокации Зеленского
Владимир Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт и избежать новых выборов на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел
"Будет выгодно": в США предупредили о новой провокации Зеленского

Дэвис: Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы избежать выборов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт и избежать новых выборов на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию", — сказал он.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Воинственный настрой": в Киеве раскритиковали заявление Зеленского
Вчера, 04:47
По мнению эксперта, Зеленский разработал стратегию затягивания конфликта, опираясь на поддержку европейских союзников и финансовые поступления из Брюсселя.
"Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема", — подытожил Дэвис.

Нападение на резиденцию Путина

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского
Вчера, 01:46
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский во время визита в Польшу - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В ЕС забили тревогу из-за того, что Зеленский натворил в Польше
Вчера, 04:19
 
В миреУкраинаСШАРоссияДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
