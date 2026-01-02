МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт и избежать новых выборов на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
По мнению эксперта, Зеленский разработал стратегию затягивания конфликта, опираясь на поддержку европейских союзников и финансовые поступления из Брюсселя.
"Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема", — подытожил Дэвис.
Нападение на резиденцию Путина
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.