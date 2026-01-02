Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области заметили световые столбы
10:18 02.01.2026 (обновлено: 11:41 02.01.2026)
В Ленинградской области заметили световые столбы
Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях. РИА Новости, 02.01.2026
ленинградская область
санкт-петербург
https://ria.ru/20251218/rossiya-2062946044.html
ленинградская область
санкт-петербург
2026
Новости
ленинградская область, санкт-петербург
Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Ленинградской области заметили световые столбы

В небе над Ленинградской областью заметили световые столбы

Световые столбы
Световые столбы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Paul Aningat
Световые столбы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях.
"Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга засветился целый световой лес. Температура воздуха наблюдалась от минус 14 до минус 22,5 градуса, что достаточно непривычно и прохладно", - сообщает Telegram-канал "Астрофотоболото".
Отмечается, что это природное явление наблюдали в таких населенных пунктах Ленобласти, как Гарболово, Вартемяги.
В соцсетях опубликованы фото и видео со световыми столбами.
Световые столбы, наблюдаемые в селе Троица под Пермью - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Пермском крае заметили необычные световые столбы
18 декабря 2025, 15:31
 
Ленинградская область Санкт-Петербург
 
 
Версия 2023.1 Beta
