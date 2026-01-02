https://ria.ru/20260102/lenoblast-2066032509.html
В Ленинградской области заметили световые столбы
В Ленинградской области заметили световые столбы - РИА Новости, 02.01.2026
В Ленинградской области заметили световые столбы
Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях. РИА Новости, 02.01.2026
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Световые столбы наблюдали в небе над Ленинградской областью, сообщают пользователи в соцсетях.
"Вот с чем обычно путают северное сияние, так это со световыми столбами. Сегодня чуть севернее Петербурга
засветился целый световой лес. Температура воздуха наблюдалась от минус 14 до минус 22,5 градуса, что достаточно непривычно и прохладно", - сообщает Telegram-канал "Астрофотоболото".
Отмечается, что это природное явление наблюдали в таких населенных пунктах Ленобласти, как Гарболово, Вартемяги.
В соцсетях опубликованы фото и видео со световыми столбами.