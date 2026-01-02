Рейтинг@Mail.ru
16:07 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/kaliningrad-2066077836.html
В Калининградской области открылся парк альпак "Тиргартен"
В Калининградской области открылся парк альпак "Тиргартен" - РИА Новости, 02.01.2026
В Калининградской области открылся парк альпак "Тиргартен"
Парк альпак "Тиргартен" открылся под Калининградом, он расположен у стен замка Нойхаузен, питомцев здесь можно гладить и угощать морковкой, сообщили РИА Новости РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:07:00+03:00
2026-01-02T16:07:00+03:00
калининград, калининградская область
Калининград, Калининградская область
В Калининградской области открылся парк альпак "Тиргартен"

Парк альпак «Тиргартен» открылся в Калининградской области

© Фото : Парк альпак ТИРГАРТЕН Калининград/TelegramПарк альпак "Тиргартен" под Калининградом
Парк альпак Тиргартен под Калининградом - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Парк альпак ТИРГАРТЕН Калининград/Telegram
Парк альпак "Тиргартен" под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 2 янв – РИА Новости. Парк альпак "Тиргартен" открылся под Калининградом, он расположен у стен замка Нойхаузен, питомцев здесь можно гладить и угощать морковкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Калининградской области, у стен исторического замка Нойхаузен, состоялось техническое открытие нового туристического объекта – парка альпак "Тиргартен". Парк начал работу для первых посетителей 2 января 2026 года", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что проект уникален для Калининграда по формату: здесь питомцев можно обнимать, гладить и угощать морковкой. В парке созданы все условия для безопасного тактильного контакта с животными.
"Основу коллекции составляют 20 альпак чилийского происхождения, из них три самца и 17 самок, успешно прошедших адаптацию к местным условиям. Поголовье дополняют кролики породы "французский баран" и камерунские козы", - добавили в пресс-службе.
Альпаки "Тиргартена" — часть крупного домашнего поголовья из 250 животных, приобретенных напрямую в Чили для развития сети парков "Пача Мама", в которую входит и калининградский парк. В общей сложности животные преодолели более 16 тысяч километров - перелет через океан, автомобильную перевозку в порт Санкт-Петербурга и паромную переправу через Балтику.
Программа визита включает часовую авторскую экскурсию с гидом, который знакомит гостей с особенностями биологии, естественной среды обитания и поведения альпак. Посещение ориентировано на семейную аудиторию и доступно для гостей всех возрастов.
Название "Тиргартен" отсылает к историческому зоосаду, существовавшему вблизи замка Нойхаузен в XVI веке, и подчеркивает преемственность традиции содержания животных на данной территории.
"Они очень мультяшно выглядят, их приятно гладить, а главное - они идут на контакт. В наш цифровой век, перегруженный информацией, людям, а особенно семьям с детьми, всё больше ценно то, что можно потрогать руками и прочувствовать сердцем. Это не просто мультяшные мордочки и мягкая шерсть - это встреча с абсолютно искренним, живым существом", - приводит пресс-служба слова учредителя сети парков "Пача Мама" и "Тиргартен" Сергея Слабунова.
Калининградский "Тиргартен" является частью российской сети парков альпак "Пача Мама". Первый парк сети открылся в Воронеже в 2021 году. Впоследствии проекты были реализованы в Сочи, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Омске, Казани, Рыбинске, Тюмени. Открытие парка в Калининградской области знаменует выход сети в самый западный регион России. В стратегические планы развития сети входит открытие еще десяти парков в различных регионах страны.
