В Калининградской области открылся парк альпак "Тиргартен"

КАЛИНИНГРАД, 2 янв – РИА Новости. Парк альпак "Тиргартен" открылся под Калининградом, он расположен у стен замка Нойхаузен, питомцев здесь можно гладить и угощать морковкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

"В Калининградской области , у стен исторического замка Нойхаузен, состоялось техническое открытие нового туристического объекта – парка альпак "Тиргартен". Парк начал работу для первых посетителей 2 января 2026 года", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что проект уникален для Калининграда по формату: здесь питомцев можно обнимать, гладить и угощать морковкой. В парке созданы все условия для безопасного тактильного контакта с животными.

"Основу коллекции составляют 20 альпак чилийского происхождения, из них три самца и 17 самок, успешно прошедших адаптацию к местным условиям. Поголовье дополняют кролики породы "французский баран" и камерунские козы", - добавили в пресс-службе.

Альпаки "Тиргартена" — часть крупного домашнего поголовья из 250 животных, приобретенных напрямую в Чили для развития сети парков "Пача Мама", в которую входит и калининградский парк. В общей сложности животные преодолели более 16 тысяч километров - перелет через океан, автомобильную перевозку в порт Санкт-Петербурга и паромную переправу через Балтику.

Программа визита включает часовую авторскую экскурсию с гидом, который знакомит гостей с особенностями биологии, естественной среды обитания и поведения альпак. Посещение ориентировано на семейную аудиторию и доступно для гостей всех возрастов.

Название "Тиргартен" отсылает к историческому зоосаду, существовавшему вблизи замка Нойхаузен в XVI веке, и подчеркивает преемственность традиции содержания животных на данной территории.

"Они очень мультяшно выглядят, их приятно гладить, а главное - они идут на контакт. В наш цифровой век, перегруженный информацией, людям, а особенно семьям с детьми, всё больше ценно то, что можно потрогать руками и прочувствовать сердцем. Это не просто мультяшные мордочки и мягкая шерсть - это встреча с абсолютно искренним, живым существом", - приводит пресс-служба слова учредителя сети парков "Пача Мама" и "Тиргартен" Сергея Слабунова.