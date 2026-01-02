Рейтинг@Mail.ru
"Элемент саботажа": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/britaniya-2066018937.html
"Элемент саботажа": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина
"Элемент саботажа": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина - РИА Новости, 02.01.2026
"Элемент саботажа": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина
Владимир Зеленский использует атаки БПЛА по территории России, чтобы сорвать мирный план президента США Дональда Трампа, заявил британский дипломат в отставке... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:01:00+03:00
2026-01-02T06:01:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260102/frantsiya-2066011694.html
https://ria.ru/20260102/italiya-2066009851.html
https://ria.ru/20260102/napadenie-2066010298.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Элемент саботажа": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина

Дипломат Крук: Зеленский использует атаки БПЛА для срыва плана Трампа

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует атаки БПЛА по территории России, чтобы сорвать мирный план президента США Дональда Трампа, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы еще что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить. И я не знаю, как россияне это воспримут, когда он осуществит свою задумку", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Во Франции заявили о неожиданных последствиях атаки по резиденции Путина
02:49
По словам эксперта, Киеву стоило подумать, прежде чем совершать попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Все очень серьезно, поэтому сейчас нужно воздержаться от резких действий и еще раз обдумать ситуацию, к которой могла привести эта безрассудная атака", — подытожил он.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского
01:46
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе выступили с предупреждением после атаки на резиденцию Путина
02:02
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала