МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский использует атаки БПЛА по территории России, чтобы сорвать мирный план президента США Дональда Трампа, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы еще что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить. И я не знаю, как россияне это воспримут, когда он осуществит свою задумку", — сказал он.
По словам эксперта, Киеву стоило подумать, прежде чем совершать попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Все очень серьезно, поэтому сейчас нужно воздержаться от резких действий и еще раз обдумать ситуацию, к которой могла привести эта безрассудная атака", — подытожил он.
Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.