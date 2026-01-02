МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предупредил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«
"Теперь они (ВС России. — Прим. ред.) могут уничтожить каждый военный объект (на территории Украины. — Прим. ред.), ведь раньше они только выводили их из строя", — сказал эксперт.
По словам аналитика, киевский режим пошел на столь радикальные меры, чтобы отвлечь внимание от полного провала на фронте, но никаких результатов, кроме потенциальных рисков для самой киевской власти, это не принесло.
"Это не сработало", — заключил Джонсон.
Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.