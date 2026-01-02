Рейтинг@Mail.ru
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 02.01.2026 (обновлено: 14:00 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/ataka-2066022258.html
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина - РИА Новости, 02.01.2026
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина
Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предупредил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T07:33:00+03:00
2026-01-02T14:00:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
ларри джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260102/napadenie-2066010298.html
https://ria.ru/20260102/zelenskiy-2066015300.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, ларри джонсон, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Ларри Джонсон, Дональд Трамп
В США испугались реакции России на атаку по резиденции Путина

Джонсон: Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию Путина

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предупредил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"Теперь они (ВС России. — Прим. ред.) могут уничтожить каждый военный объект (на территории Украины. — Прим. ред.), ведь раньше они только выводили их из строя", — сказал эксперт.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе выступили с предупреждением после атаки на резиденцию Путина
Вчера, 02:02
По словам аналитика, киевский режим пошел на столь радикальные меры, чтобы отвлечь внимание от полного провала на фронте, но никаких результатов, кроме потенциальных рисков для самой киевской власти, это не принесло.
"Это не сработало", — заключил Джонсон.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский во время визита в Польшу - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В ЕС забили тревогу из-за того, что Зеленский натворил в Польше
Вчера, 04:19
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинЛарри ДжонсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала