В Киеве сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина
05:08 02.01.2026
В Киеве сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина
Атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 02.01.2026
2026
Соскин: атака на резиденцию Путина говорит об отчаянии украинской власти

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно, после вот этой вот атаки", — сказал он.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
00:57
По словам политолога, эта атака не могла ничего изменить для киевского режима в военном отношении. При этом теперь Россия оставляет за собой право на соответствующий ответ, предупредил Соскин.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе выступили с предупреждением после атаки на резиденцию Путина
02:02
 
В миреКиевРоссияОлег СоскинДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
