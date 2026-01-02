В Киеве сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Атака на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно, после вот этой вот атаки", — сказал он.
Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.