Трамп может наладить диалог с Россией в 2026 году, заявили в РАН

ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп может активизировать усилия по налаживанию двустороннего диалога с Россией, в том числе в сфере стратегической безопасности, если конфликт на Украине получится урегулировать в первой половине 2026 года, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.