Трамп может наладить диалог с Россией в 2026 году, заявили в РАН

ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп может активизировать усилия по налаживанию двустороннего диалога с Россией, в том числе в сфере стратегической безопасности, если конфликт на Украине получится урегулировать в первой половине 2026 года, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В случае завершения конфликта в течение первого полугодия 2026 года администрация Трампа может интенсифицировать диалог с Россией по нормализации двусторонних отношений. Перспективным направлением взаимодействия вновь может стать стратегическая безопасность как тема, по которой наработан наибольший опыт взаимодействия", - указано в документе.
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
31 декабря 2025, 14:18
По мнению авторов доклада, активизация российско-американского диалога может также включать сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также совместные усилия по урегулированию вопросов, связанных с Ираном и Северной Кореей.
«
"В случае затягивания конфликта есть вероятность, что Трамп постарается представить конфликт как "неурегулируемый"... В таком случае он перейдет к применению более серьезных санкционных мер в отношении России с использованием уже имеющихся в конгрессе инициатив", - утверждается в документе.
Как заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости, для Москвы очевидно, что российско-американская повестка не должна сводиться исключительно к украинской проблематике. Министр также отметил, что Россия тщательно отслеживает шаги США в области стратегической стабильности, готова к любому развитию событий в этой сфере.
Орбан допустил, что 2025-й стал последним мирным годом в Европе
24 декабря 2025, 13:44
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
22 декабря 2025, 15:15