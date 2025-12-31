В Петербурге арестовали участницу террористической организации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. В Петербурге задержали участницу террористической организации, находящуюся в розыске, суд заключил ее под стражу для последующей экстрадиции, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Петроградский районный суд нашего города отправил под стражу Нагору Самиеву за организацию преступного сообщества и организацию деятельности экстремистской направленности в Республике Таджикистан. Суд избрал стражу на 40 суток для экстрадиции", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что женщина была задержана у дома по улице Большой Монетной при проверке документов, удостоверяющих личность. Согласно ответу НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан, Самиева находится в межгосударственном розыске за совершение вышеуказанных преступлений.
"Согласно документам, предоставленным нашими иностранными коллегами, Самиева обвиняется в том, что она совместно с иными неустановленными лицами, находясь на территории Турецкой Республики, с целью создания Исламского халифата, пропагандировала идеи экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир"* (запрещена в РФ), действия которой запрещены в Таджикистане, и участвовала в ее деятельности, а именно через аккаунт в интернете распространяла статьи и материалы, которые относятся к экстремистской организации", - пояснила Лебедева.
В силовых структурах РИА Новости добавили, что задержанная также может быть причастна к контрабанде товаров через таджикско-узбекскую границу в интересах экстремистской организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.