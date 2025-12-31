В Петербурге арестовали участницу террористической организации

"Петроградский районный суд нашего города отправил под стражу Нагору Самиеву за организацию преступного сообщества и организацию деятельности экстремистской направленности в Республике Таджикистан. Суд избрал стражу на 40 суток для экстрадиции", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.

В силовых структурах РИА Новости добавили, что задержанная также может быть причастна к контрабанде товаров через таджикско-узбекскую границу в интересах экстремистской организации.