Названы главные поставщики мандаринов в Россию

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главными поставщиками мандаринов в Россию по итогам 10 месяцев прошлого года стали Турция, ЮАР, а также Китай, поднявшийся за год на второе место, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.