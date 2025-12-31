https://ria.ru/20251231/mandariny-2065809814.html
Названы главные поставщики мандаринов в Россию
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главными поставщиками мандаринов в Россию по итогам 10 месяцев прошлого года стали Турция, ЮАР, а также Китай, поднявшийся за год на второе место, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и открытым данным.
Так, согласно статданным, больше всего этих цитрусовых Россия
традиционно импортировала из Турции
- 209,7 тысячи тонн за январь-октябрь прошлого года. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
На второе место ворвалась Поднебесная с чуть более чем 60 тысячами тонн мандаринов (+23% за год). Замкнули пятерку ЮАР
, откуда в РФ прибыло 58,6 тысячи тонн мандаринов (-8%), Марокко
- 34,4 тысячи тонн (рост в 1,8 раза) и Египет
- 21,3 тысячи тонн (снижение в два раза).
В число крупнейших поставщиков мандаринов в РФ входит и Абхазия
. По данным государственного таможенного комитета республики, с начала этого цитрусового сезона, который начался в ноябре 2025 года, и до середины декабря поставки в Россию достигли 19,2 тысячи тонн.
Кроме того, в число крупнейших поставщиков мандаринов в Россию по итогам десяти месяцев прошлого года вошли Аргентина
(2,7 тысячи тонн), Казахстан
(2,6 тысячи тонн), Нидерланды
(1,43 тысячи тонн), Литва
(1,4 тысячи тонн) и Грузия
(1,2 тысячи тонн).
Самый дорогой импорт среди стран-лидеров по поставкам в Россию оказался из Египта - 142,1 рубля. Из Литвы он составил 129,5 рубля, ЮАР - 127 рублей и Нидерландов - 122,1 рубля.
Килограмм этих цитрусовых из Грузии в прошлом году стоил 75,9 рубля, из Аргентины - 60,4 рубля, Китая
- 59,5 рубля, Турции - 42,2 рубля и Марокко - 37,8 рубля.