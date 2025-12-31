Путин поговорил по телефону с Лукашенко

"Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете", — говорится в публикации.

Были также затронуты наиболее актуальные вопросы. Среди прочего, лидеры договорились о встречах после праздников и совместных мероприятиях. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России.