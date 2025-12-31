Путин поговорил по телефону с Лукашенко

МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону двусторонние отношения, передает Белта.
«
"Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете", — говорится в публикации.
Были также затронуты наиболее актуальные вопросы. Среди прочего, лидеры договорились о встречах после праздников и совместных мероприятиях. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России.
«
"Подчеркнуто, что эта циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине", — добавили в Кремле.
Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн, ОАЭ.
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00