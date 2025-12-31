Каллас устроила истерику после сообщения об атаке на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас испугалась из-за международной реакции на попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.
В соцсети X она попыталась убедить читателей в том, что сообщение Москвы об ударах по ключевым правительственным объектам на российской территории якобы является "намеренным отвлечением внимания".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн, ОАЭ.
