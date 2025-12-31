Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили, что Европа осталась "одна дома" - РИА Новости, 31.12.2025
16:23 31.12.2025
В Германии заявили, что Европа осталась "одна дома"
В Германии заявили, что Европа осталась "одна дома"
в мире
германия
европа
сша
вольфганг ишингер
юрий ушаков
йенс столтенберг
нато
германия
европа
сша
В мире, Германия, Европа, США, Вольфганг Ишингер, Юрий Ушаков, Йенс Столтенберг, НАТО
В Германии заявили, что Европа осталась "одна дома"

Экс-посол Германии в США Ишингер: Европа осталась "одна дома"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Европа осталась "одна дома", европейцам придется самим защищать свои ценности, заявил исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер.
"Констатация к смене года: Европа теперь осталась одна дома. Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но при этом всегда самокритично проверять их применение. И одно пожелание: пусть Украина - с нашей помощью - обретет мир и сохранит свою независимость", - написал он в соцсети X.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Уберечь от риска". В Германии высказались о переговорах с Россией
Вчера, 16:01
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план США, не приближают достижение долгосрочного мира.
Ранее Ишингер после двух лет действия снял запрет на приглашение профильных экспертов от партии "Альтернатива для Германии" на конференцию по безопасности в Мюнхене.
В октябре стало известно, что бывший генсек НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности после завершения срока его полномочий в королевстве. До этого срока Ишингер продолжит исполнять обязанности председателя.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мерц заявил, что Германия не мяч для игр в руках сверхдержав
Вчера, 03:41
 
В миреГерманияЕвропаСШАВольфганг ИшингерЮрий УшаковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
