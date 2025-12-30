Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами - РИА Новости, 30.12.2025
01:11 30.12.2025
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами
общество
алексей куринный
госдума рф
кпрф
общество, алексей куринный, госдума рф, кпрф
Общество, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за детьми-инвалидами

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили повысить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обращение с соответствующим предложением коммунисты отправили руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас рассмотреть возможность повышения ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, до уровня минимального размера оплаты труда", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный отметил, что с 1 февраля 2025 года размер данной выплаты составляет 10950 рублей и существенно отстаёт от МРОТ, который в 2025 году составлял 22440 рублей.
"Вместе с тем родители и другие лица, ухаживающие за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, выполняют не только важную социальную функцию, но и вкладывают значительные усилия в воспитание, гармоничное развитие и адаптацию ребенка", - добавил парламентарий.
