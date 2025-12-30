https://ria.ru/20251230/shahmaty-2065741823.html
Российские шахматисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по блицу
Российские шахматисты не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T17:50:00+03:00
спорт
доха
индия
узбекистан
шахматы
фабиано каруана
магнус карлсен
анна музычук
спорт, доха, индия, узбекистан, шахматы, фабиано каруана, магнус карлсен, анна музычук
