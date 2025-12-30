Россия сотрудничает с Казахстаном в расследовании крушения самолета в Актау

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия сотрудничает с Казахстаном по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, Москва ответила на все запросы Астаны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.