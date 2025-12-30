Теракт в городе Кизляре (Дагестан) в январе 1996 года

Осенью 1991 года в условиях начавшегося распада СССР руководство Чеченской Республики заявило о государственном суверенитете республики и выходе ее из состава СССР и РСФСР. Органы советской власти на ее территории распускались, действие законов РФ отменялось. Началось формирование вооруженных сил Чечни во главе с верховным главнокомандующим президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым. Стремясь получить для создававшихся формирований вооружение и технику, режим Дудаева развернул моральный и физический террор против военнослужащих РФ, дислоцировавшихся на территории Чечни и членов их семей. Во избежание кровопролития части федеральных войск были выведены за ее пределы. При этом значительная часть вооружения, боеприпасов и запасов материальных средств со складов оказалась в руках незаконных вооруженных формирований.

В 1993 году в Чеченской Республике резко обострились противоречия между президентом Дудаевым и парламентом, приведшие к роспуску парламента. В ее северных районах с лета 1993 года начала формироваться вооруженная оппозиция Дудаеву. В 1994 году развернулись боевые действия между ней и отрядами Дудаева, в которых ни одна из сторон не смогла одержать верх.

В ноябре 1994 года в связи с непрекращавшимися грубыми нарушениями Конституции РФ, отказом Дудаева от мирного разрешения кризиса был издан указ президента РФ "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики". Во исполнение его была проведена совместная операция соединений и частей Вооруженных Сил РФ, войск МВД и подразделений ФСБ. К середине июня 1995 года она взяла под контроль до 85% территории Чеченской Республики, после чего боевые действия были приостановлены и начались переговоры по разрешению конфликта. Лидеры боевиков, воспользовавшись возникшей паузой, восстановили разгромленные незаконные вооруженные формирования и провели несколько крупных террористических актов, один из них в Кизляре (Дагестан).

Для проведения акции в Кизляре был сформирован сводный отряд, в который вошли отряды Айдамира Абалаева, Хункар-Паши Исрапилова, Турпал-Али Атгериева, Мусы Чараева, Ломали Нунаева, Хасана Долгуева и др.

Общее руководство операцией глава Джохар Дудаев возложил на Салмана Радуева и Исрапилова, который осуществлял военное руководство операцией, а Радуев – политическое: после захвата Кизляра он должен был вести переговоры с представителями российских властей и СМИ.

Рано утром 9 января 1996 года по личному указанию Джохара Дудаева отряд боевиков (общей численностью, по разным данным, порядка 300-350 человек) напал на дагестанский город Кизляр. План боевиков предусматривал налет на вертолетную часть, ее захват и уничтожение боевой техники и летного состава, нападение и уничтожение воинской части внутренних войск в Кизляре, а также захват больничного комплекса Кизляра и максимального числа заложников.

Захватить местный аэродром бандиты не смогли, хотя им удалось уничтожить вертолет и два бензовоза. В результате боя нападавшие были также отброшены от места дислокации батальона внутренних войск. Сразу же после этого боевики захватили родильный дом и больницу, куда согнали из близлежащих жилых домов более трех тысяч заложников (в основном женщин и детей). Недовольных расстреливали. Здание заминировали. Группа боевиков удерживала мост через Терек на подходе к городу. Террористов в больнице блокировала подошедшая войсковая оперативная группа.

В тот же день на связь с комендатурой Кизляра вышел один из боевиков, сообщивший, что ими захвачены три тысячи человек. За каждого погибшего чеченца они грозили расстреливать по 15 мирных жителей. Террористы потребовали беспрепятственно выпустить их на территорию Чеченской Республики, не контролируемую федеральными силами. Салман Радуев заявил по местному радио, что в город "пришли "волки" и не уйдут, пока Россия не выведет федеральные войска из Чечни и всего Северного Кавказа".

В переговоры с террористами вступило руководство республики во главе с Магомедали Магомедовым. Было принято решение обменять часть захваченных жителей Кизляра на добровольных заложников, среди которых – члены правительства Дагестана, в том числе министр по делам национальностей Магомедсалих Гусаев и министр финансов Гамид Гамидов, депутаты и журналисты.

Боевикам предоставили автобусы для выезда на территорию Чечни и дали гарантии безопасности на время следования колонны по территории Дагестана.

10 января колонна под прикрытием "живого щита" заложников двинулась в путь. Согласно достигнутым договоренностям, в районе села Первомайское с дагестанской стороны и Азамат-Юрт с чеченской боевики должны были отпустить заложников и выехать в сторону поселка Новогрозненский, расположенного на территории Чечни. Но неожиданно Радуев потребовал изменить маршрут, заявив, что намерен отпустить заложников только в Новогрозненском.

Руководство федеральных сил приняло решение остановить автобусы. Это сделали предупредительными выстрелами с вертолета. После чего колонна развернулась и направилась в село Первомайское, где боевики разоружили сотрудников российского ОМОНа. Террористы заняли Первомайское, в котором затем были блокированы федеральными силами. Ситуация осложнялась наличием заложников: к плененным в Кизляре прибавились около ста жителей Первомайского. Попытка выманить террористов из села для последующего уничтожения из засады не увенчалась успехом.

Несколько дней длились переговоры, в ходе которых удалось добиться освобождения всех удерживаемых женщин и детей. За это время боевики смогли построить оборонительные укрепления. Заложников заставляли рыть окопы, часть из них, несмотря на холодные ночи, специально была оставлена в автобусах для того, чтобы предотвратить обстрелы позиций террористов.

Решение о штурме федеральными силами было принято после того, как боевики расстреляли двоих пришедших к ним на переговоры дагестанских старейшин и шестерых милиционеров. Первый штурм Первомайского планировался 14 января, но его пришлось отложить, поскольку боевики, точно рассчитав время, выставили перед собой "живой щит" из заложников. Всю последующую ночь авиация сбрасывала над населенным пунктом осветительные ракеты. Операцию по уничтожению Радуева и освобождению заложников начали 15 января с огневой подготовки. Затем в атаку пошли штурмовые группы, но встретили упорное сопротивление.

Операция по освобождению заложников и уничтожению бандитов продолжалась четверо суток. Она проводилась силами сборной группировки, в которую входили бойцы спецподразделений "Альфа", "Витязь", "Русь", "Вега" (бывший "Вымпел") и др. В ней применялись боевые вертолеты, артиллерия, установки залпового огня "Град".

В ночь на 18 января террористы нанесли отвлекающий удар и захватили блок­пост у села Советское, но были выбиты оттуда практически сразу. В это время основная часть боевиков пошла на прорыв несколькими группами к единственно возможному пути отхода – мосту через реку Терек. Несмотря на огромные потери, Радуеву с частью боевиков удалось скрыться. Он увел 64 заложника, включая 17 омоновцев. 18 января к 15 часам федеральные силы овладели Первомайским.

По официальным сообщениям , 82 заложника были освобождены, 153 боевика – убиты, 30 – взяты в плен. В течение последующего месяца омоновцев обменяли на пленных боевиков, гражданских заложников – на трупы убитых террористов.

В результате нападения банды Радуева на Кизляр и Первомайское погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана, несколько сотен человек получили ранения различной степени тяжести, было разрушено много частных домов и квартир – их потом восстановили за счет бюджетных средств.

19, 20 и 21 января 1996 года в Дагестане объявили днями траура по жертвам терроризма в городе Кизляре, селениях Первомайское и Советское.

В парке Кизляра в 1997 году открыли памятник погибшим в январе 1996 года.

Памятный камень весом более трех тонн, посвященный трагическим событиям 9 января 1996 года, установили в апреле 2015 года на территории центральной больницы Кизляра.

Лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев был убит в апреле 1996 года в ходе специальной операции. Мусу Чараева убили в марте 1999 года, Хасана Долгуева – в декабре того же года. Лидер бандформирования Ломали Нунаев также был уничтожен.

Турпал-Али Атгериева в июле 1999 года задержали в аэропорту "Внуково", в декабре 2001 года Верховный суд Дагестана приговорил его к 15 годам лишения свободы. Сразу после этапирования в июне 2002 года он был госпитализирован с подозрением на лейкемию, вызванную раком почек, и через месяц умер.

Хункар-Паши Исрапилов в феврале 2000 года подорвался на мине при отходе из Грозного (Чеченская Республика). Айдамир Абалаев был убит сотрудниками ФСБ в мае 2002 года.

Салмана Радуева арестовали в марте 2000 года в поселке Новогрозненский, в декабре 2001 года приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В декабре 2002 года он скончался в колонии от кровоизлияния во внутренние органы