Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана

Советские космические челноки "Бураны" должны были стартовать с взлетно-посадочной полосы этого аэропорта, но нашим кораблям так и не довелось испытать построенную советскими военными строителями инфраструктуру. Государство распалось в 1991 году — не только СССР, но и Сомали, где и находится город Бербера с его воздушным и морским портами. Бербера стала частью самопровозглашенного Сомалиленда — никем не признанного государства в северной части Сомали. И вчера Совбез ООН собрался на экстренное заседание по вопросу Сомалиленда — его потребовала большая группа исламских государств. Что же случилось?

В пятницу Израиль первым в мире признал Сомалиленд. Вслед за этим о возможности признания заявили власти Южного Судана — самого молодого африканского государства (отделившегося от Судана в начале прошлого десятилетия). Но весь мир считает Сомалиленд частью Сомали, хотя он подчинялся властям в Могадишо три десятилетия, а самостоятельное существование длится уже более трети века. Сомалиленд — это бывшее британское Сомали, земли этого народа были поделены между Италией, Британией и Францией (еще одна часть сомалийских земель оказалась в составе Эфиопии), а после провозглашения независимости в 1960-м итальянская и британская части воссоединились. Тогда Сомалиленд почти неделю пробыл независимым государством, а после смены власти в Могадишо и начала смуты в Сомали решил отделиться. Сомали вообще распалось на несколько самопровозглашенных государств, на его землях высаживались различные оккупанты-"миротворцы" — начиная с ооновских (во главе с американцами) и заканчивая силами Африканского союза. В последние годы центральная власть при поддержке Турции достигла некоторых успехов в создании нормальной жизни, наведении порядка и даже восстановлении единства, однако Сомалиленд отказывается от возвращения в состав единого федеративного государства. И тут появился Израиль — зачем и почему?

Все дело в Газе — да, именно это стало главной причиной действий еврейского государства. С конца 2023 года израильские власти вели тайные переговоры с несколькими государствами о возможности переселения (проще говоря, депортации) палестинцев из Газы. Никто официально не соглашался, понимая, какую бурю возмущения вызовет соучастие в израильских планах по зачистке Газы. Особенно интенсивно переговоры велись с христианским Южным Суданом и мусульманским Сомалилендом, но даже нищий, постоянно балансирующий на грани гражданской войны Южный Судан не принял израильское предложение. А ведь Израиль сулил огромные суммы — в обмен на согласие принять несколько сотен тысяч палестинцев. Сомалиленд официально не подтверждал готовность к переселению палестинцев, но судя по тому, что Израиль решился признать его независимость, переговоры продолжаются. Более того, у Израиля на Сомалиленд большие геополитические планы, которые являются частью его растущего противостояния с арабами и Турцией.

Сомали активно поддерживается Турцией, Саудовской Аравией и Египтом, а на Сомалиленд делают ставку Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Для эфиопов Бербера — главный выход в Мировой океан, ведь свои порты они потеряли еще в начале 1990-х, после отделения Эритреи. Для ОАЭ Сомалиленд — часть большой игры в регионе: на другой стороне Аденского залива находится распавшийся на несколько частей Йемен, где эмиратцы делают ставку на отделение южных провинций и восстановление независимого южнойеменского государства. Раздел Йемена, как и расчленение Сомали, не отвечает интересам саудитов, но у них с эмиратцами все больше противоречий в регионе. Судан, где продолжается гражданская война, разделенная Ливия, Йемен, Сомали — вот только главные точки противостояния двух принцев Мухаммедов, саудовского и эмиратского правителей.

И это противостояние кажется Нетаньяху прекрасной возможностью — неофициально блокируясь с ОАЭ, он не только пытается сыграть на противоречиях в арабском и исламском мире, но и бросает вызов саудитам и туркам. Эрдоган много сил и средств вложил в Сомали, делая ставку на восстановление его единства. Отношения Турции и Израиля и так все больше похожи на предвоенные: соперничество в Сирии, нежелание Израиля видеть в Газе турецких миротворцев. Буквально на днях Нетаньяху заключил новые соглашения с Грецией и Кипром — откровенно антитурецкие. А теперь еще и признание Сомалиленда. Нетаньяху явно прессует Эрдогана, хотя сам находится в слабой позиции.