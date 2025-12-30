Рейтинг@Mail.ru
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/izrail-2065486223.html
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана - РИА Новости, 30.12.2025
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
Советские космические челноки "Бураны" должны были стартовать с взлетно-посадочной полосы этого аэропорта, но нашим кораблям так и не довелось испытать... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:00:00+03:00
2025-12-30T08:00:00+03:00
аналитика
израиль
сомали
сомалиленд
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065571169_0:29:1536:893_1920x0_80_0_0_5e7c7927200e32bbfeb7de9f0a83a80e.jpg
https://ria.ru/20251229/khusity-2065253666.html
https://ria.ru/20251227/somali-2065113678.html
https://ria.ru/20251226/izrail-2064909661.html
израиль
сомали
сомалиленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065571169_32:0:1397:1024_1920x0_80_0_0_30a61d991191efb9db6563cedfe9cc69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, израиль, сомали, сомалиленд, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
Аналитика, Израиль, Сомали, Сомалиленд, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Советские космические челноки "Бураны" должны были стартовать с взлетно-посадочной полосы этого аэропорта, но нашим кораблям так и не довелось испытать построенную советскими военными строителями инфраструктуру. Государство распалось в 1991 году — не только СССР, но и Сомали, где и находится город Бербера с его воздушным и морским портами. Бербера стала частью самопровозглашенного Сомалиленда — никем не признанного государства в северной части Сомали. И вчера Совбез ООН собрался на экстренное заседание по вопросу Сомалиленда — его потребовала большая группа исламских государств. Что же случилось?
В пятницу Израиль первым в мире признал Сомалиленд. Вслед за этим о возможности признания заявили власти Южного Судана — самого молодого африканского государства (отделившегося от Судана в начале прошлого десятилетия). Но весь мир считает Сомалиленд частью Сомали, хотя он подчинялся властям в Могадишо три десятилетия, а самостоятельное существование длится уже более трети века. Сомалиленд — это бывшее британское Сомали, земли этого народа были поделены между Италией, Британией и Францией (еще одна часть сомалийских земель оказалась в составе Эфиопии), а после провозглашения независимости в 1960-м итальянская и британская части воссоединились. Тогда Сомалиленд почти неделю пробыл независимым государством, а после смены власти в Могадишо и начала смуты в Сомали решил отделиться. Сомали вообще распалось на несколько самопровозглашенных государств, на его землях высаживались различные оккупанты-"миротворцы" — начиная с ооновских (во главе с американцами) и заканчивая силами Африканского союза. В последние годы центральная власть при поддержке Турции достигла некоторых успехов в создании нормальной жизни, наведении порядка и даже восстановлении единства, однако Сомалиленд отказывается от возвращения в состав единого федеративного государства. И тут появился Израиль — зачем и почему?
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Хуситы рассматривают присутствие Израиля в Сомалиленде как военную цель
Вчера, 00:40
Все дело в Газе — да, именно это стало главной причиной действий еврейского государства. С конца 2023 года израильские власти вели тайные переговоры с несколькими государствами о возможности переселения (проще говоря, депортации) палестинцев из Газы. Никто официально не соглашался, понимая, какую бурю возмущения вызовет соучастие в израильских планах по зачистке Газы. Особенно интенсивно переговоры велись с христианским Южным Суданом и мусульманским Сомалилендом, но даже нищий, постоянно балансирующий на грани гражданской войны Южный Судан не принял израильское предложение. А ведь Израиль сулил огромные суммы — в обмен на согласие принять несколько сотен тысяч палестинцев. Сомалиленд официально не подтверждал готовность к переселению палестинцев, но судя по тому, что Израиль решился признать его независимость, переговоры продолжаются. Более того, у Израиля на Сомалиленд большие геополитические планы, которые являются частью его растущего противостояния с арабами и Турцией.
Сомали активно поддерживается Турцией, Саудовской Аравией и Египтом, а на Сомалиленд делают ставку Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Для эфиопов Бербера — главный выход в Мировой океан, ведь свои порты они потеряли еще в начале 1990-х, после отделения Эритреи. Для ОАЭ Сомалиленд — часть большой игры в регионе: на другой стороне Аденского залива находится распавшийся на несколько частей Йемен, где эмиратцы делают ставку на отделение южных провинций и восстановление независимого южнойеменского государства. Раздел Йемена, как и расчленение Сомали, не отвечает интересам саудитов, но у них с эмиратцами все больше противоречий в регионе. Судан, где продолжается гражданская война, разделенная Ливия, Йемен, Сомали — вот только главные точки противостояния двух принцев Мухаммедов, саудовского и эмиратского правителей.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ЕС прокомментировал признание Израилем Сомалиленда
27 декабря, 22:38
И это противостояние кажется Нетаньяху прекрасной возможностью — неофициально блокируясь с ОАЭ, он не только пытается сыграть на противоречиях в арабском и исламском мире, но и бросает вызов саудитам и туркам. Эрдоган много сил и средств вложил в Сомали, делая ставку на восстановление его единства. Отношения Турции и Израиля и так все больше похожи на предвоенные: соперничество в Сирии, нежелание Израиля видеть в Газе турецких миротворцев. Буквально на днях Нетаньяху заключил новые соглашения с Грецией и Кипром — откровенно антитурецкие. А теперь еще и признание Сомалиленда. Нетаньяху явно прессует Эрдогана, хотя сам находится в слабой позиции.
Урегулирование в Газе — в подвешенном состоянии: Израиль откровенно тормозит переход ко второй стадии, связанной с отводом войск и началом восстановления сектора. Исламские страны требуют от США усилить давление на Израиль, а Нетаньяху вместо того, чтобы уходить из Газы, бросает новый вызов арабскому миру (Сомали — член Лиги арабских государств, и президент республики уже назвал решение Израиля "незаконной агрессией"), фактически напоминая о том, что не отказался от планов депортации палестинцев из сектора. Более того, тем самым он еще и провоцирует Трампа, который все больше недоволен упрямством израильского премьера. Повышать ставки, конечно, получится, но в итоге можно ведь и доиграться. Как Зеленский, которому тоже казалось, что весь мир у него в кармане.
Дональд Трамп демонстрирует мирный договор на саммите в Газе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Белом доме опасаются, что Израиль затягивает мир с ХАМАС, пишет Axios
26 декабря, 15:27
 
АналитикаИзраильСомалиСомалилендДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала