Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу в Дохе
Российская шахматистка Валентина Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Дохе. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
2025-12-30T20:24:00+03:00
