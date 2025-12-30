Рейтинг@Mail.ru
Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу в Дохе
30.12.2025
Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу в Дохе
Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу в Дохе
2025-12-30T20:24:00+03:00
2025-12-30T20:24:00+03:00
спорт
шахматы
валентина гунина
2025
спорт, шахматы, валентина гунина
Спорт, Шахматы, Валентина Гунина
Валентина Гунина
Валентина Гунина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Валентина Гунина. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская шахматистка Валентина Гунина заняла пятое место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Дохе.
По итогам 15 партий россиянка набрала 11 очков, как и шахматистки в первой четверке, но уступила им по дополнительным показателям и не вышла в плей-офф.
Чемпионкой стала Бибисара Асаубаева из Казахстана, второе место заняла украинка Анна Музычук, третью и четвертую строчки разделили китаянка Чжу Цзиньэр и представительница Нидерландов Элин Руберс. Также в первой десятке среди россиянок расположились чемпионка мира 2025 года в рапиде Александра Горячкина (10 очков), занявшая седьмое место, и Анна Шухман (10), расположившаяся на девятой позиции.
Гунина является чемпионкой мира по блицу 2012 и 2023 годов.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Российская шахматистка Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду
28 декабря, 19:06
 
Спорт, Шахматы, Валентина Гунина
 
