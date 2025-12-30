Рейтинг@Mail.ru
13:33 30.12.2025 (обновлено: 15:07 30.12.2025)
В Госдуме прокомментировали возможное сокращение новогодних праздников
общество, ярослав нилов, геннадий онищенко, владимир жириновский, госдума рф, российская академия наук, российская академия образования
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серьезных предпосылок к сокращению новогодних праздников нет, люди привыкли к продолжительным выходным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января.
"Заявления сократить новогодние праздники звучат на протяжении последних лет 20, и перед Новым годом, и после Нового года, перед майскими, после майских. Считаю, что система уже устоялась, каких-либо серьезных предпосылок для того, чтобы сейчас это было изменено, их просто нет", - сказал Нилов.
Депутат рассказал, что после встреч со студентами, разговоров с гражданами он абсолютно уверен в том, что люди привыкли к продолжительным выходным и сокращать их не хотят.
Нилов также отметил, что точно необходимо закрепить 31 декабря как выходной день в Трудовом кодексе.
"Что касается сокращения, то я напомню, что одним из методов решения этого вопроса было предложение (бывшего лидера ЛДПР – ред.) Владимира Жириновского, когда он предложил сделать 1, 2, 3 января обязательно выходными днями, а остальные - добавочные дни к оплачиваемому отпуску. И то предложение поддержки не нашло: ни в правительстве, ни у думского большинства. Поэтому эта дискуссия продолжается, видимо, она долго будет продолжаться, но люди хотят отдыхать. Я лично за продолжительные новогодние праздники", - добавил глава думского комитета.
Нилов также обратил внимание, что в новогодние праздники есть те, кто продолжает работать. "И предприятия, и сфера обслуживания, и сфера услуг. И многие за работу в это время получают повышенную оплату", - подытожил он.
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
ОбществоЯрослав НиловГеннадий ОнищенкоВладимир ЖириновскийГосдума РФРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
