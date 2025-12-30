В Госдуме прокомментировали возможное сокращение новогодних праздников

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Серьезных предпосылок к сокращению новогодних праздников нет, люди привыкли к продолжительным выходным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Заявления сократить новогодние праздники звучат на протяжении последних лет 20, и перед Новым годом, и после Нового года, перед майскими, после майских. Считаю, что система уже устоялась, каких-либо серьезных предпосылок для того, чтобы сейчас это было изменено, их просто нет", - сказал Нилов

Депутат рассказал, что после встреч со студентами, разговоров с гражданами он абсолютно уверен в том, что люди привыкли к продолжительным выходным и сокращать их не хотят.

Нилов также отметил, что точно необходимо закрепить 31 декабря как выходной день в Трудовом кодексе.

"Что касается сокращения, то я напомню, что одним из методов решения этого вопроса было предложение (бывшего лидера ЛДПР – ред.) Владимира Жириновского , когда он предложил сделать 1, 2, 3 января обязательно выходными днями, а остальные - добавочные дни к оплачиваемому отпуску. И то предложение поддержки не нашло: ни в правительстве, ни у думского большинства. Поэтому эта дискуссия продолжается, видимо, она долго будет продолжаться, но люди хотят отдыхать. Я лично за продолжительные новогодние праздники", - добавил глава думского комитета.

Нилов также обратил внимание, что в новогодние праздники есть те, кто продолжает работать. "И предприятия, и сфера обслуживания, и сфера услуг. И многие за работу в это время получают повышенную оплату", - подытожил он.