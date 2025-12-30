Итоги расследования крушения AZAL объявят после исследований, заявили в МИД

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау будут объявлены после получения результатов исследований в иностранных лабораториях, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.