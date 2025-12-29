Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину

Европейские лидеры заканчивают год в мрачном настроении, что видно по их рождественским и новогодним обращениям к своим народам. Чего только стоит недавнее "оптимистическое" обещание премьера Италии Джорджи Мелони , что следующий год "будет гораздо хуже"! Главное, что пугает евробюрократов, — это полная неопределенность по поводу того, как выбираться из украинской трясины, в которую они погрузили свой континент.

Вспоминается, как в прошлом году европейцы с тревогой ждали наступления 2025-го, гадая, что Трамп грядущий им готовит. Но тогда у многих из них было немало иллюзий и надежд, что авось пронесет или что Европа с трудом, но справится и без Америки. К примеру, ведущий внешнеполитический колумнист Financial Times Гидеон Рахман уговаривал украинцев дотянуть до 2025 года, а к тому времени, убеждал он, Европа увеличит свое военное производство и будет в состоянии снабжать Украину необходимыми боеприпасами и без помощи Вашингтона.

И вроде бы начали они за здравие. По итогам первого полугодия Кильский институт мировой экономики, ведущий подсчет помощи Украине, отчитывался, что Европа смогла заменить Америку по объемам выделяемых средств. Но уже летом поток иссяк, и Европа вдруг поняла, что украинский чемодан без ручки становится все тяжелее и дороже.

Вплоть до конца года киевский режим пугал европейцев, что деньги у него иссякнут к апрелю следующего года. Не найдя силы ограбить Россию, лидеры ЕС все-таки выделили кредит в 90 миллиардов евро на два года, после чего в Киеве вздохнули с облегчением. Нет, это не значит, что Зеленский "наелся". Ему всегда мало. Он ведь с 2022 года грезит астрономическими суммами в 600-800 миллиардов долларов. А как-то договорился даже, что ему потребуется больше триллиона. Но украинцев успокоили: "как минимум, на начало следующего года ЕС нас обеспечил, а оставшуюся нехватку бюджета покроют наши стандартные спонсоры".

И вот на днях главный "стандартный спонсор" поставил Украину в известность о том, что в следующем году сокращает финансирование. Речь о Дании, которая на протяжении 2025-го претендовала на роль основного организатора различных проукраинских "инициатив". Что самое обидное для Зеленского — датчане объясняют урезание фондов именно… кредитом Евросоюза!



Согласно данным газеты Jyllands-Posten, на следующий год правительство Дании запланировало выделение 9,4 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов). В то время как в период с 2023 по 2025 год оно выделяло в пределах 16-19 миллиардов. То есть двукратное сокращение!

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, который самым активным образом убеждал другие страны Европы отдавать Киеву последнее, сейчас ссылается на выделение 90 миллиардов евро киевскому режиму, заявляя: "Это означает, что теперь у Украины есть экономическая безопасность. И это означает, что нам не нужно вносить такой большой вклад на национальном уровне". Какой удар в спину киевских коррупционеров! Они ведь уже привыкли пилить датские бюджеты.

Дания — особо показательный пример, поскольку до недавнего времени тема помощи Украине там была табуирована. Ее просто нельзя было подвергать сомнению на уровне мейнстримной политики и СМИ! И вдруг на днях с публичной критикой украинской политики правительства Метте Фредериксен выступил фермер Арне Юль, который на протяжении нескольких кампаний был лицом датских социал-демократов, призывая голосовать за них со всех билбордов. Теперь он порвал с правящей партией, открыто заявив: "У нас много ресурсов. Но зачем тратить их все на войну, в которой мы не можем победить?" И призвал деньги, выделенные Украине, потратить на социальное обеспечение в Дании. Такой подход стал настоящим шоком для датского истеблишмента!

Те же процессы происходят во многих странах Европы, где правительствам все сложнее убеждать своих сторонников в необходимости выделять деньги киевскому режиму. К примеру, правительство упомянутой Мелони вынуждено было отложить рассмотрение "украинского декрета". Причина: блокирующая позиция партии "Лига", входящей в коалицию. Ее лидер Маттео Сальвини потребовал прекратить военную помощь Киеву, сосредоточившись лишь на гуманитарной. Правительству пришлось вносить соответствующие правки в проект, принятие которого в итоге запланировано на этот понедельник. Хотя Италия и без того является одним из европейских аутсайдеров по выделению средств Украине.

Новые тенденции затронули не только Европу. В субботу премьер Канады Марк Карни тепло принял Зеленского и провозгласил выделение 2,5 миллиарда долларов (многие ресурсы не поняли, что речь о канадских, а не американских долларах) в качестве экономической помощи. Это вызвало бурю возмущения в канадских соцсетях. Особенно учитывая, что аккурат в день приезда Зеленского вспыхнул очередной коррупционный скандал в его партии.

"Позор! Вкладывать деньги в коррумпированную страну, не требуя никакой ответственности. <...> Когда канадцы и сами с трудом сводят концы с концами", — написала бизнес-консультант Сильвия Пенчак. На это же наложилась новость о смерти 44-летнего канадца индийского происхождения, который пролежал восемь часов в скорой помощи, безуспешно дожидаясь обследования в связи с сердечным приступом: врачей не хватает.

В итоге Карни поспешил разъяснить, что Канада пока ничего никому не выделяет, а всего лишь выступает гарантом под реструктуризацию долгов Украины во Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития. Мол, деньги канадцев пока никто не трогал. Но вряд ли это успокоит общественность.

Все тот же министр обороны Дании объясняет это "естественным следствием войны, которая длится почти четыре года". Но если усталость усиливается по прошествии времени, то как же вы, европейцы и примкнувшие к ним канадцы, собираетесь дальше нести эту ношу? Скажите тогда прямо украинцам: не потянем мы ваши многомиллиардные планы по "послевоенному восстановлению".

Помнится, министр культуры Италии Дарио Франческини в марте 2022 года торжественно пообещал, что его правительство выделит средства на восстановление разрушенного Мариупольского театра, поскольку "театры каждой страны принадлежат человечеству". Работы по восстановлению театра Россия уже заканчивает. И никто не увидел ни единого цента от Италии или какой-либо другой западной страны на эти нужды!