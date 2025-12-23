https://ria.ru/20251223/italiya-2064143919.html
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
Премьер Италии Джорджа Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025. РИА Новости, 23.12.2025
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
