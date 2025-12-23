Рейтинг@Mail.ru
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
17:21 23.12.2025
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год - РИА Новости, 23.12.2025
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год
Премьер Италии Джорджа Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, италия, джорджа мелони
В мире, Италия, Джорджа Мелони
"Будет гораздо хуже". Мелони сделала прогноз на 2026 год

Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 23 дек – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони на церемонии поздравления с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025.
"Мы семья, мы команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже. Поэтому я советую вам правильно отдохнуть в эти праздники, потому что мы увидимся через несколько дней, чтобы продолжить давать ответы этой невероятной стране", - заявила Мелони сотрудникам правительственного Дворца Киджи на церемонии поздравления с рождественскими праздниками.
Трансляцию ее выступления перед сотрудниками вел YouTube-канал руководства совета министров Италии.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
17 декабря, 22:23
 
В миреИталияДжорджа Мелони
 
 
