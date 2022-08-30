Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины
Президент Зеленский оценил восстановление Украины приблизительно в 800 миллиардов долларов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий.
"Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – приводит слова Зеленского телеканал 5.ua.
При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку военные действия не закончилась, и не известно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на "скорых вещах - на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой".
В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.