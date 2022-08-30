https://ria.ru/20220830/ukraina-1813096005.html

Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2022

Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:58

2022-08-30T11:58

2022-08-30T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий."Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – приводит слова Зеленского телеканал 5.ua.При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку военные действия не закончилась, и не известно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на "скорых вещах - на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой".В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812649860.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский