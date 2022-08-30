Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813096005.html
Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины
Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины - РИА Новости, 30.08.2022
Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины
Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:58
2022-08-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_56453d23570681865a46eae73a7f02a8.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий."Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – приводит слова Зеленского телеканал 5.ua.При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку военные действия не закончилась, и не известно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на "скорых вещах - на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой".В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html
https://ria.ru/20220828/ukraina-1812649860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_821195b16e2d28c8dc02280314530a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
11:58 30.08.2022
 
Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Президент Зеленский оценил восстановление Украины приблизительно в 800 миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий.
"Шестьсот-восемьсот миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – приводит слова Зеленского телеканал 5.ua.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:04
Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт
При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку военные действия не закончилась, и не известно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на "скорых вещах - на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой".
В середине марта премьер Украины Денис Шмыгаль призывал партнеров помочь наполнить фонд восстановления Украины, заявив, что потребуется 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ в апреле заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 02:11
Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала