Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 год
17:20 29.12.2025 (обновлено: 17:27 29.12.2025)
Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 год
экономика, россия, виталий савельев, андрей никитин (политик), олег белозеров, ржд
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Андрей Никитин (политик), Олег Белозеров, РЖД
Логотип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"29 декабря под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева состоялось заседание совета директоров ОАО "РЖД". Совет утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО "РЖД" на 2026 год. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" определена на уровне 713,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Министр транспорта Андрей Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании.
РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, указывал вице-премьер РФ Виталий Савельев.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
РЖД в 2026 году закупят 400 локомотивов и 190 пассажирских вагонов
Вчера, 17:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
