Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 год

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей, сообщила компания.
"29 декабря под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева состоялось заседание совета директоров ОАО "РЖД". Совет утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО "РЖД" на 2026 год. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" определена на уровне 713,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Министр транспорта Андрей Никитин в начале октября 2025 года сообщал журналистам, что инвестпрограмма РЖД на 2026 год формируется в объеме, который закроет все потребности компании.
РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Гендиректор компании Олег Белозеров в феврале текущего года в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, указывал вице-премьер РФ Виталий Савельев.