Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале

"Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — написал глава республики.

По его словам, таким людям не место во власти.

