Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына
05:14 29.12.2025 (обновлено: 05:52 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/proisshestvie-2065273277.html
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына
Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2025
республика дагестан
сергей меликов
республика дагестан
республика дагестан, сергей меликов
Республика Дагестан, Сергей Меликов
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына

Глава Дагестана Меликов потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале.
"Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — написал глава республики.
По его словам, таким людям не место во власти.
Глава региона осудил произошедшее и подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости человека, а не о его силе.
Меликов пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.
Республика ДагестанСергей Меликов
 
 
Версия 2023.1 Beta
