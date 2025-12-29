https://ria.ru/20251229/proisshestvie-2065273277.html
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына
Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале
.
"Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Поднять руку на женщину и громить чужое имущество — это признак слабости, а не силы человека. Беспредельщики задержаны", — написал глава республики.
По его словам, таким людям не место во власти.
Глава региона осудил произошедшее и подчеркнул, что такое поведение говорит о слабости человека, а не о его силе.
Меликов пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.