Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, истинные "отцы" конфликта сегодня играют в праведников и возмущаются "неспровоцированной, необоснованной, неоправданной агрессией России", якобы послужившей причиной нынешнего кризиса в отношениях.