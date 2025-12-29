Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 29.12.2025 (обновлено: 07:01 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/kosachev-2065275986.html
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине
Усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:02:00+03:00
2025-12-29T07:01:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
константин косачев
юрий ушаков
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:177:3120:1932_1920x0_80_0_0_d3e434dc5d69a3882f2d3ac7b0fe5282.jpg
https://ria.ru/20251229/evrosoyuz-2065262037.html
https://ria.ru/20251130/lavrov-2058730580.html
https://ria.ru/20251225/putin-2064739177.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918159432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9337292395ece889f0103ae43462fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, константин косачев, юрий ушаков, владимир путин, совет федерации рф, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Константин Косачев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, НАТО
Косачев назвал ЕС главным тормозом на пути решения конфликта на Украине

РИА Новости: Косачев заявил, что ЕС стремится сорвать переговоры по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Усилия европейцев сегодня направлены на срыв мирных переговоров по Украине, главным тормозом на пути решения кризиса становится Евросоюз, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Все усилия европейцев сегодня направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры (по Украине - ред.) и продолжать противостояние. Полная утрата Европой своего векового козыря, дипломатии, - одна из самых разочаровывающих примет времени. Все эти громкие заявления, "решительные сигналы Москве", резолюции парламентов и другие ресурсы "мегафонной дипломатии" не имеют ни смысла, ни эффекта, ни отношения к реальной дипломатии", - отметил политик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Глава ЕК заявила о достижении прогресса в переговорах по Украине
02:01
Главным тормозом на пути решения кризиса становится именно Евросоюз, считает Косачев.
"Его агрессивные лидеры в лице (главы Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен и (главы евродипломатии Каи - ред.) Каллас являются фактически "смотрящими" за тем, чтобы не произошло ни малейшего улучшения и дипломатического прорыва на российском направлении", - добавил вице-спикер СФ.
По его словам, истинные "отцы" конфликта сегодня играют в праведников и возмущаются "неспровоцированной, необоснованной, неоправданной агрессией России", якобы послужившей причиной нынешнего кризиса в отношениях.
"На самом деле неспровоцированной, необоснованной, неоправданной агрессией стали действия самой Европы, применившей экономические репрессии против России и включившейся в локальный конфликт, который никак ее не затрагивал и не нёс ей никакой угрозы. Более того: всё могло быть решено в течение месяца, но именно Европа сыграла роковую роль в том, что кровопролитие длится и по сей день", - подчеркнул Косачев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Европа самоустранила себя от переговоров по Украине, заявил Лавров
30 ноября, 14:15
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ведут переговоры". СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине
25 декабря, 22:56
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаКонстантин КосачевЮрий УшаковВладимир ПутинСовет Федерации РФЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала