Президент Южной Кореи заявил о скором улучшении отношений с Россией - РИА Новости, 29.12.2025
15:10 29.12.2025 (обновлено: 15:15 29.12.2025)
Президент Южной Кореи заявил о скором улучшении отношений с Россией
Отношения Южной Кореи и России могут скоро улучшиться, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён корреспонденту РИА Новости во время общения с журналистами в РИА Новости, 29.12.2025
в мире, южная корея, россия, ли чжэ мен, юн сок ель, ли сок пэ, сеул
В мире, Южная Корея, Россия, Ли Чжэ Мен, Юн Сок Ель, Ли Сок Пэ, Сеул
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Отношения Южной Кореи и России могут скоро улучшиться, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён корреспонденту РИА Новости во время общения с журналистами в президентской администрации.
"Похоже, что уже скоро отношения с Россией улучшатся", - доброжелательно заявил Ли Чжэ Мён корреспонденту агентства.
Президент в первый день работы после возвращения в исторический комплекс Синего дома посетил пресс-центр, где работают аккредитованные журналисты.
Ранее сообщалось, что администрация президента Республики Корея с 0.00 29 декабря официально вернулась в исторический комплекс в старом центре Сеула под названием "Чхонвадэ" — Синий дом.
Возвращение произошло спустя примерно три года и семь месяцев после того, как в мае 2022 года при правительстве бывшего президента Юн Сок Ёля его офис была перенесен в комплекс минобороны в Ёнсане.
Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией "необходимое общение", главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Южной Корее сделали заявление о российской экономике
10 декабря, 18:54
 
В миреЮжная КореяРоссияЛи Чжэ МенЮн Сок ЕльЛи Сок ПэСеул
 
 
