Атака Киева на резиденцию Путина откроет глаза многим странам, заявили в ГД

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области откроет глаза на многое не только президенту США, но также лидерам и народам других стран, заявил в понедельник РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Уверен, эта акция на многое откроет глаза не только президенту США, но также лидерам и народам многих других стран", - сказал Мельников. По его мнению, подобная провокационная военная агрессия киевского режима в отношении государственной резиденции президента России, по всей видимости, является сверхнервной реакцией на то, как идёт переговорный процесс России с США по Украине.
"Это не меняет того факта, что подобные безумные действия - из ряда вон выходящие", - сказал первый вице-спикер ГД.
Мельников также добавил, что глава МИД России Сергей Лавров, и помощник президента РФ Юрий Ушаков дали очень точные оценки произошедшему. "Нет сомнений, что весь наш депутатский корпус солидарно поддерживает их принципиальные и жесткие комментарии", - подытожил он.
Президент США Дональд Трамп, говоря о попытке атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина, заявил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Трамп был шокирован и возмущен сообщением об атаке на резиденцию Путина.