Атака Киева на резиденцию Путина откроет глаза многим странам, заявили в ГД

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области откроет глаза на многое не только президенту США, но также лидерам и народам других стран, заявил в понедельник РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.